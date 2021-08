Abraham “apre”. Avanti senza sosta

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Si va avanti ad oltranza. Tiago Pinto, infatti, non ha nessuna intenzione di ritornare a Roma senza il centravanti da regalare a Josè Mourinho e per questo ha deciso di prolungare il suo soggiorno a Londra. La trattativa con Abraham, quindi, prosegue, e questa è una buona notizia per la società giallorossa perché dopo tre giorni di incontri, con agente, intermediari e con il calciatore stesso, quello che emerge è un’apertura netta da parte dell’attaccante del Chelsea, che dopo la panchina in Supercoppa europea contro il Villarreal sabato 14 sarà a disposizione nella gara che i “Blues” disputeranno contro il Crystal Palace all’esordio in Premier League. A confermarlo è stato lo stesso allenatore del Chelsea, Tuchel, che ha parlato proprio della situazione del suo attaccante. “Ci sono sempre possibilità che i giocatori possano andare via. La situazione per Tammy è chiara, ne abbiamo parlato e al momento non ci sono novità: abbiamo un buon rapporto e lui sarà in rosa”.