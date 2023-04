Abodi: “Inaccetabili risse e cori razzisti in curva”

Il ministro dello Sport Andrea Abodi ha espresso tramite un tweet tutto il suo rammarico in seguito agli eventi avvenuti durante Roma-Sampdoria: “Vorrei tanto che ‘rispetto’ finisse su tutte le maglie per testimoniare un impegno in campo e sugli spalti dei nostri stadi, ma non solo – le sue dichiarazioni -. Non si possono accettare le risse delinquenziali che mettono a repentaglio la sicurezza dei tifosi e i cori razzisti”. Il riferimento ovviamente ai cori di stampo razzista che si sono stati fatti dalla Curva Sud nei confronti del tecnico della Sampdoria Dejan Stankovic.