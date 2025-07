Corriere dello Sport (L. Scalia) – Gasperini osserva e analizza, ma presto dovrà fare delle scelte in uscita. Con la valigia in mano c’è Saud Abdulhamid, vicino al Tolosa in prestito. Kumbulla, reduce da una buona stagione all’Espanyol, attende l’offerta giusta.

Situazione più complicata per Hermoso, frenato dall’ingaggio da 4 milioni netti. In bilico anche Salah-Eddine, arrivato sei mesi fa dal Twente: potrebbe partire in prestito. In attacco, la concorrenza rischia di chiudere gli spazi a El Shaarawy e Baldanzi.