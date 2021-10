Abbonamenti, raggiunta quota 15.000. Sold-out la vendita libera in Distinti Sud

In attesa di poter riempire nuovamente lo stadio al 100% della capienza, la Roma ieri ha iniziato la vendita degli abbonamenti relativi alla stagione 2021/2022. Per coloro i quali erano abbonati nella stagione 2019/20 ci sarà la possibilità, fino a giovedì 14 ottobre, di poter confermare il proprio posto se disponibile o di sceglierne uno nuovo, anche in altri settori. Contemporaneamente è iniziata anche la vendita dei posti liberi e al momento il club ha raggiunto quota 15.000 abbonamenti circa. Esauriti i posti in Distinti Sud riservati alla vendita libera, mentre restano circa mille posti disponibili solo in prelazione tra Curva Sud e Distinti Sud.