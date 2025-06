È iniziata da poche ore la Fase 1 della campagna abbonamenti 2025/26, riservata ai rinnovi degli abbonamenti della stagione 2024/25 con la possibilità di confermare il proprio posto. Tuttavia, non sono mancati i primi intoppi. Numerosi tifosi hanno segnalato un grave bug nel sistema di gestione delle code (“Queue”): inserendo il proprio codice PNR, il portale mostra automaticamente una schermata contenente i dati personali (nome, numero di telefono, email e codice PNR dell’abbonamento 2024/25) appartenenti ad altri utenti.

Si tratta di una chiara – seppur involontaria – violazione della privacy che richiede un intervento tempestivo da parte degli operatori del servizio per garantire la sicurezza e la corretta gestione delle informazioni sensibili degli abbonati.

È una VERGOGNA, leggere dati di altri abbonati. NOME, COGNOME, PNR altrui. Ogni anno sempre peggio ma questo supera di gran lunga il tutto. E beata PRIVACY. Sperando che non ci siano problemi per nessuno con acquisti “ERRATI”. Bug nel 2025 per troppa gente. RIDICOLO

— KittesenKim🟨⬜🟥 (@KittesenKim1927) June 16, 2025