Aarons e Grillitsch gli obiettivi per rinforzare la Roma a gennaio

Il Corriere Dello Sport (G.D’Ubaldo) – Mourinho è stato chiaro: non si aspetta grandi investimenti per gennaio, ma un paio di rinforzi arriveranno. Anche ieri, pur evidenziando di essere in perfetta sincronia con la proprietà, ha chiaramente detto di non avere una rosa competitiva. Il suo pensiero da inizio stagione non è mai cambiato, la società sta facendo di tutto per accontentarlo sul mercato: anche se non ci saranno grandi investimenti, arriveranno due giocatori, un centrocampista di qualità e un terzino destro. Più difficile l’arrivo di un altro difensore centrale, in questo caso dovrebbe partire Kumbulla.

La priorità di Mourinho è sempre il centrocampista, inseguito nella scorsa estate. In Germania da alcuni giorni circola la voce di un interessamento per Tolisso del Bayern Monaco, che ha il contratto in scadenza a giugno, così come Grillitsch, austriaco dell’Hoffenheim. Per il primo sembra più difficile, considerato l’ingaggio molto alto e la concorrenza dell’Atletico Madrid. Entrambi sono stati proposti a Pinto, che può portare vanti operazioni solo in prestito con diritto o obbligo di riscatto. Si è complicata la pista per Zakaria, che dopo aver cambiato allenatore ha aspettative di ingaggio molto alte.

Pinto sta cercando di cedere Diawara e Villar, mentre Bove e Darboe resteranno in organico. Per il ruolo di terzino destro invece crescono le quotazioni di Aarons, 21 anni, inglese del Norwich, che può arrivare in prestito con diritto di riscatto. Per il ruolo di vice Karsdorp resta in corsa Henrichs del Lipsia, mentre sembra tramontare Pedersen del Feyenoord. E’ stato offerto anche Stryger Larsen, che per motivi contrattuali è finito fuori rosa all’Udinese. Per avere a gennaio l’esterno danese, 30 anni, bastano due milioni di euro, ma non sembra essere un profilo che possa interessare alla Roma.

Reynolds andrà a giocare in prestito, a sinistra si attende il ritorno di Spinazzola, che sarà pronto a gennaio. Tiago Pinto spera di trovare una sistemazione anche per Santon e Fazio, fuori rosa dalla scorsa estate. In attacco da valutare la posizione di Borja Mayoral, che vorrebbe giocare con più continuità e con il quale la Fiorentina ha già avviato i contatti in caso di partenza di Vlahovic. Ma il centravanti potrebbe ritrovare spazio alla Roma. Stasera sarà confermato titolare contro lo Spezia e almeno fino a giugno, quando scadrà il prestito con il Real Madrid, può essere utile in rosa.