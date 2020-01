A volte ritornano. All’Allianz c’è Rocchi: nel 2014 sbagliò tutto

A distanza di anni da quel 5 ottobre 2014 sarà nuovamente Gianluca Rocchi ad arbitrare una sfida tra Juventus e Roma allo Stadium di Torino. È ancora ben impressa nella memoria dei romanisti quella partita: due rigori discussi, uno per fallo di Pjanic su Pogba e l’altro per un contestatissimo fallo di mano di Maicon al limite dell’area, ma soprattutto il gol vittoria di Bonucci, viziato dalla posizione irregolare di Vidal. Sarà un compito arduo per Rocchi restare sereno. Lo scrive Il Tempo.