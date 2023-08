Il Messaggero (G. Lengua) – In attesa che José Mourinho possa contare sul secondo centravanti che gli ha garantito Tiago Pinto oltre ad Azmoun, questa sera al Bentegodi dovrà “accontentarsi” della coppia Belotti–Dybala. Paulo ha saltato la prima giornata persqualifica, il Gallo, invece, è reduce da una doppietta con la Salernitana che lo ha galvanizzato. Vorrebbe mettere il timbro anche contro il Verona, dando un segnale a chi verrà a rinforzare il reparto.

Uno inventa e l’altro concretizza, questo sarà lo spartito che coinvolgerà anche il centrocampo composto da Aouar, Cristante e Pellegrini. A proposito, ieri Mourinho ha fatto una battuta: “Pensavo mi chiedeste se Pellegrini e Aouar possono giocare insieme, invece mi chiedete di Paredes e Cristante”. Effettivamente i primi due prediligono la zona di campo a sinistra, ma nell’unica amichevole estiva contro l’Estrela in cui sono partiti insieme titolari, l’ex Lione si è sacrificato a destra.

Leandro non è ancora in condizione di giocare 90°, per stessa ammissione del tecnico, ed entrerà a partita in corso e secondo José può agire senza problemi anche al fianco di Cristante. Peccato che mancherà Renato Sanches a causa di una lesione muscolare, il rientro è previsto dopo la sosta, salvo miracoli. Qualche dubbio c’è sulle corsie perché sia la prestazione di domenica scorsa di Kristensen sia quella di Spinazzola, hanno lasciato a desiderare. A destra, però, dovrebbe essere confermato il danese, con Karsdorp pronto ad insidiarlo, mentre a sinistra sarà preferito Zalewski a Spina. Pochi dubbi sui tre centrali che saranno Mancini, Smalling e Llorente.

Ndicka resterà a guardare anche questa volta sperando di entrare a partita in corso, evitando a Mourinho di proporre un modulo ibrido tra difesa a tre e a quattro, sostituendo Smalling con Paredes e dando a Cristante anche le chiavi della difesa. Il problema è che questa sera i centrocampisti disponibili saranno cinque e se Ndicka non si fosse ancora allineato con il gioco dello Special One, la squadra potrebbe faticare a difendere. E accaduto nelle amichevoli di pre-campionato e non dovrà accadere quando la stagione entrerà nel vivo con partite europee e turni infrasettimanali.