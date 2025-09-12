Il Corriere della Sera (G. Piacentini) – Un pomeriggio di celebrazioni a Trigoria, dove la Roma ha intitolato un campo del centro sportivo alla memoria di Giacomo Losi. L’iniziativa, in occasione dei 90 anni dalla nascita dello storico capitano, ha visto l’inaugurazione di una targa che dedica all’indimenticato “Core de Roma” uno dei campi del settore giovanile.

La cerimonia è stata anche l’occasione per il primo ritorno di Daniele De Rossi a Trigoria dopo il suo esonero. Insieme a lui, alla famiglia Losi e a diverse leggende giallorosse come Bruno Conti, Candela, Aldair e Pizarro, erano presenti Claudio Ranieri e il DS Ricky Massara.