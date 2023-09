Corriere dello Sport (R. Mai.) – Non sarà proprio sola la Roma allo stadio Grande Torino. Proprio come a Tiraspol quando è stata accompagnata da circa 60 tifosi arrivati in Transnistria nonostante il divieto di trasferta stabilito dall’Uefa. Stasera saranno circa 500, quasi tutti provenienti dal Nord Italia, a occupare il settore ospiti, che è rimasto aperto ai non residenti nella regione Lazio.

E’ stato invece disposto il blocco a chi arriva da Roma in previsione di un possibile incrocio autostradale con i tifosi del Napoli, ai quale pure è stato impedito di andare a Bologna: il precedente dello scorso anno con gli scontri all’autogrill di Badia al Pino, lo stesso in cui era morto nel 2007 laziale Gabriele Sandri, hanno suggerito un provvedimento che scongiurasse un pericolosissimo sequel.

Mancheranno dunque i gruppi organizzati della Curva Sud ma un po’ di sostegno alla Roma sarà garantito. Peraltro anche ieri sera, nell’hotel blindatissimo che ospitava la squadra in centro, tanti tifosi sono andati in visita per cercare foto e autografi.