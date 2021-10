A Scuola di Tifo, Bove: “Ho la fortuna di giocare e allenarmi tutti i giorni con calciatori di grande esperienza”

Edoardo Bove, centrocampista classe 2002 della Roma, è stato il protagonista odierno dell’iniziativa “A Scuola di Tifo” promossa da Roma Cares. Queste le sue parole ai 34 ragazzi di due classi di terza media dell’Istituto Comprensivo Simonetta Salacone:

“Credo che il fair play debba esistere in ogni ambito della vita, nello sport e nella quotidianità. Nel calcio la lealtà è un valore che non può mancare, bisogna sempre rispettare gli avversari e i proprio compagni di squadra. È giusto accettare la sconfitta quando si perde, ma anche portare rispetto per i nostri rivali quando si vince. Io, come molti altri miei compagni più giovani, ho la fortuna di giocare e allenarmi tutti i giorni con calciatori di grande esperienza, da cui posso imparare molto dal punto di vista comportamentale, sul campo e nella vita”.

asroma.com