A Pedro già non si può rinunciare, “Subito con la testa alla Juventus”

Il Corriere Dello Sport (M.Filacchione) – Meglio lui convalescente che altri a pieno regime. Il ragionamento di Fonseca magari è stato più elaborato, ma lo ha mandato in campo dal primo minuto al Bentegodi e ci è rimasto fino al fischio finale, segno che in un momento di incertezze ed equilibri precari il tecnico ha voluto puntare su un patrimonio di classe ed esperienza. “Sono molto contento di aver giocato la mia prima partita con questa maglia e questa grande squadra, è un peccato non aver vinto. Ora pensiamo alla prossima, daje Roma” ha scritto sui social il calciatore. Il suo impatto con la gara è stato ottimo, trovando un dialogo quasi spontaneo con Mkhitaryan, ma interagendo anche con Pellegrini.