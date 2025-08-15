La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Ieri sera Jan Ziolkowski ha probabilmente salutato il Legia Varsavia, scendendo in campo contro l’Aek Larnaca nei preliminari di Europa League. La Roma è pronta ad accoglierlo: sul tavolo un’offerta da 6 milioni più 1,5 di bonus, con l’ultimo nodo legato alla percentuale sulla futura rivendita.

Intanto Massara guarda anche a Soungoutou Magassa, 21enne del Monaco, per colmare il vuoto che potrebbe lasciare da Koné. In uscita, Marash Kumbulla è a un passo dal Maiorca, mentre per Artem Dovbyk, oltre alle pretendenti inglesi, spunta anche il Besiktas.