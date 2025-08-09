Il Messaggero (A. Angeloni) – Con la sfida di oggi finisce la settimana inglese, nella quale anche la sberla contro l’Aston Villa può aver fatto bene. Dopodiché, manca solo il test con il Neom, a Frosinone, il 16 agosto. Poi si farà sul serio. La Roma per il Bologna sarà al completo? Gasp è felice di questo progetto giovani, ma ha bisogno di altri uomini. Oggi rivedremo a che punto è l’adattabilità di Dovbyk: Artem sta studiando ma appare ancora stonato. Deve crescere Wesley mentre sta facendo passi avanti El Aynaoui. Manca ancora l’attaccante esterno, oltre a un vice Angelino e due difensori – Kumbulla non ha convinto, così e così Hermoso.