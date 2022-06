A lezione da Mourinho, il tecnico della Roma alla Faculdade de Motricidade Humana di Lisbona – FOTO

Una giornata speciale per il corso di laurea in High Performance Football Coaching presso la Faculdade de Motricidade Humana di Lisbona. Quest’oggi la lezione l’ha svolta José Mourinho in persona. Il profilo Instagram del corso ha immortalato qualche scatto col tecnico giallorosso che fa vedere delle azioni (di cui una anche durante l’allenamento a Trigoria). Questo il post:

“Questa mattina abbiamo avuto una sessione con l’allenatore portoghese José Mourinho (AS Roma). I nostri studenti hanno avuto il privilegio di incontrarlo in classe, dove ha presentato il suo lavoro di preparazione della squadra a una partita. È stato un grande momento e l’apprendimento è stato enorme! Alla fine c’è stato un po’ di tempo per le domande degli studenti e José le ha chiarite tutte. Grazie per il suo tempo, è stato un piacere averla con noi alla Faculdade de Motricidade Humana”.