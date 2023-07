Il 15 novembre del 1993 a Laguna Larga provincia di Cordoba, in Argentina, nasca Paulo Dybala. Nella stessa città oggi è stato esposto un murales realizzato dall’artista Niguana per celebrare il trionfo della Joya con la sua Argentina, al Mondiale in Qatar. Dybala è raffigurato infatti con la maglia della sua nazionale mentre solleva e bacia la Coppa del Mondo. Il giallorosso ha commentato il post su Instagram: Incredibile…! Grazie mille”.