Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Gasperini ha concesso ieri ai suoi una giornata di riposo per recuperare le energie e smaltire la delusione per una sconfitta dolorosa per come è maturata. Da oggi si torna in campo per preparare la sfida di giovedì sera in Scozia contro i Rangers di Glasgow. Non saranno naturalmente a disposizione Dybala, Ferguson e Angelino, così come Baldanzi e Vasquez, che si alleneranno ma resteranno fuori dalla lista Uefa.

Inevitabilmente Gasperini dovrà ragionare anche su qualche soluzione alternativa rispetto all’undici visto nelle ultime settimane in campionato. Qualche cambio, dunque, per sfruttare il turnover e far riposare elementi che stanno giocando (e giocheranno) ininterrottamente anche nelle prossime settimane, compresi gli impegni con le rispettive nazionali. Due sono i canditati principali al riposo: Koné e Mancini. Entrambi potrebbero beneficiare di un’iniziale panchina.

A centrocampo Cristante può scalare di nuovo sulla mediana insieme al confermato El Aynaoui, mentre sulla trequarti ci sarebbe spazio per Pellegrini. Sarebbe il ritorno dell’ex capitano da titolare dopo quattro partite iniziate dalla panchina.