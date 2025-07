La Gazzetta dello Sport (A. D’Urso) – Soddisfatto lo è, Gian Piero Gasperini. Ma trova anche l’occasione per fotografare il mercato giallorosso. Al netto di Wesley – che dopo visite e firma ritornerà in Brasile per risolvere gli ultimi passaggi burocratici – , mancano ancora 4 o 5 giocatori. Da oggi saranno giorni caldissimi. A seguire il terzino brasiliano sarà Ghilardi, ormai a un passo dai giallorossi. Poi sarà il turno dell’attaccante esterno: si guardano Paixao, Nusa e Tzolis. A centrocampo, invece, è stato offerto Palhinha del Bayern Monaco.