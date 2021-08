A Cristante e Veretout le chiavi del centrocampo: cercasi feeling

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Manca sempre meno alla prima uscita ufficiale della Roma. Oggi la squadra tornerà ad allenarsi a Trigoria, mentre ieri si sono visti lo stesso Vina, Shomurodov e Cristante. Mourinho vuole soprattutto quest’ultimo pronto per il 19. Farà coppia con Veretout in attesa del nuovo centrocampista. Cristante finalmente lascerà i compiti difensivi che Fonseca gli aveva ritagliato e potrà tornare nella sua posizione di competenza.

Una volta acquistato il regista potrebbe diventare anche un jolly di centrocampo, utile sia in mediana che sulla trequarti. In Conference League ci sarà anche Veretout. Dopo il lungo infortunio, queste settimane saranno importanti per recuperare la forma e mettersi alle spalle il periodo difficile. I due hanno giocato molto poco insieme. Tra infortuni, cambi di ruolo sono scesi in campo con diversi partner.