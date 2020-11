A Cluj Fonseca ritrova Dzeko, ma è allarme rosso in difesa

La Repubblica (F.Ferrazza) – “Ha bisogno di mettere minuti nelle gambe per capire le sue condizioni fisiche, anche se si è allenato a casa questo periodo“. Così Fonseca su Dzeko. C’è da capire come verrà utilizzato l’attaccante se dall’inizio o in una staffetta con Mayoral. Sarà una trasferta complicata quella di Cluj per via delle scelte. C’è emergenza in difesa con il solo Jesus da poter schierare e che dovrebbe fare coppia con Cristante. Per Calafiori ci sarà l’esordio in Europa League, mentre in panchina andranno dei giovani come Tripi alla seconda chiamata dopo quella dell’andata. Potrebbe rivedersi dal primo minuto Diawara che ha paura che la maglia da titolare sia una cosa da riconquistare visto che nelle gerarchie si trova dietro a Veretout, Pellegrini e Villar.