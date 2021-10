A Cagliari in 300. Sono già 47.000 i tifosi per il Milan

Corriere dello Sport (G. Marota) – I tifosi ci hanno messo una pietra sopra: Bodo è soltanto un ricordo gelido e il presente dice sostegno, fiducia e vicinanza. A Cagliari, per il turno infrasettimanale di domani, saranno 311 i romanisti presenti. Un numero importante, perché in uno stadio da appena 16.500 posti equivale al riempimento totale del settore ospiti.

Dato notevole anche quello di Roma–Milan che si gioca la domenica di Halloween alle 20:45: al momento, tra abbonati e vendita libera, sono già certe di un posto all’Olimpico ben 47mila persone. Restano disponibili pochissimi tagliandi in Montemario Nord (96 euro), Top-Nord e Top-Sud (89 euro) e in Tribuna Tevere Top Sud (74 euro), poi il botteghino verrà ufficialmente chiuso. Il settore ospiti, al momento, è vuoto in attesa di comunicazioni da parte dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni sportive.