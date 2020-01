A caccia del goal perduto

Dzeko non segna più. Il bosniaco, fermo a quota 7 goal in campionato e 97 con la maglia della Roma, contro il Torino sembra essersi scontrato con una di quelle serate no, dove la palla non può entrare. Domenica affronterà la Juventus, contro la quale è andato a segno nella prima e nell’ultima gara dove ha affrontato i campioni d’Italia. Il numero nove giallorosso è comunque lontano dalle sue peggiori perfomance con la maglia giallorossa, registrate nella sua prima stagione (8 goal) e nell’ultima (9 goal). Lo riporta Il Corriere dello Sport.