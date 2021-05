Milinkovic in maschera, Correa con Immobile

Il Tempo – Nessuna sorpresa della vigilia. Inzaghi conferma quella che, nelle ultime settimane, ha dimostrato di essere la Lazio migliore. Determinante il recupero di Milinkovic, grande protagonista del derby d’andata. Aveva stravinto il duello con Villar, stavolta il Sergente giocherà in maschera. A causa dell’intervento al setto nasale di domenica scorsa (frattura contro la Fiorentina), scenderà in campo con una protezione al carbonio. Milinkovic si riprenderà così il posto da titolare nel terzetto di centrocampo con Luis Alberto mezzala sinistra e Leiva in regia: il brasiliano, tornato dal turno di squalifica, non è al meglio a causa del colpo subìto da Fares durante la rifinitura. Lazzari e Lulic saranno gli esterni, mentre Marusic rimarrà dietro, con lui naturalmente Acerbi e Radu. Il ballottaggio in porta lo vince Reina: nonostante la buona prova contro il Parma, Strakosha dovrebbe accomodarsi in panchina. In avanti non ci sono dubbi sull’impiego della coppia Correa-Immobile.