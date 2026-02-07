Lunedì 9 febbraio l’Olimpico ospiterà Roma-Cagliari, match valido per la 24ª giornata di Serie A. In vista della sfida contro i giallorossi, il tecnico dei sardi Fabio Pisacane deve fare i conti con una possibile assenza pesante. Yerry Mina non si è allenato con il gruppo e ha svolto lavoro personalizzato a causa di un fastidio al ginocchio dovuto a sovraccarico. La sua presenza contro la Roma resta in forte dubbio e la decisione definitiva verrà presa soltanto dopo la rifinitura. Allenamento parziale anche per Alessandro Deiola, che continua a essere monitorato dallo staff medico.

Il Cagliari spera di recuperare uno dei suoi pilastri difensivi per provare a ripetere il risultato positivo dell’andata, ma la Roma è determinata a non concedere il bis, soprattutto davanti al proprio pubblico. Attenzione però anche alla situazione in casa giallorossa: Gian Piero Gasperini potrebbe dover rinunciare a diversi giocatori, con ben sette elementi che hanno lavorato a parte nell’ultima seduta, svolgendo allenamento differenziato. Un quadro ancora in evoluzione, ma che aggiunge ulteriore tensione a una sfida già delicata.