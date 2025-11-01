Cristante, per Gasp non si tocca: avviati i contatti per il rinnovo

Il Messaggero (D. Aloisi) – Bryan Cristante non sta deludendo i tifosi giallorossi neanche quest’anno. All’inizio di ogni stagione si hanno dei dubbi sulla sua permanenza, ma alla fine resta e conquista pienamente la fiducia del tecnico. Gasperini stravede per lui e lo considera un intoccabile del suo centrocampo, duttile e utile in diverse posizione di campo. Con il Sassuolo è tornato al suo ruolo originario di trequartista e con il Milan potrebbe accadere lo stesso.

Il suo rendimento sta convincendo la Roma a puntare su di lui anche nel futuro prossimo. Il suo contratto scade nel 2027 e sarebbero stati avviati i primi contatti con l’entourage per discutere del rinnovo di contratto. Un segnale importante che testimonia la volontà del club giallorosso di continuare al fianco di Bryan.