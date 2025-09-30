Roma-Inter, biglietti in vendita: ecco come accedere al primo big match all’Olimpico

Il conto alla rovescia è iniziato: sabato 18 ottobre, allo Stadio Olimpico, la Roma di Gian Piero Gasperini sfiderà l’Inter di Christian Chivu nel primo grande appuntamento casalingo della stagione. Fischio d’inizio alle 20:45, in occasione della 7ª giornata di Serie A.
La società giallorossa ha annunciato sul proprio sito ufficiale l’apertura della vendita libera dei biglietti, con prezzi a partire da 48 euro.
FASE 2 – VENDITA LIBERA
La vendita libera prenderà il via alle ore 13:00 di martedì 30 settembre 2025. Ogni tifoso potrà acquistare fino a 4 biglietti per singola transazione.
Importante: per questa partita non sarà disponibile il cambio utilizzatore per gli abbonati Serie A.
Gli abbonati Plus e Classic Extra, invece, potranno usufruire del servizio di rivendita a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 1 ottobre 2025, stesso orario da cui sarà attivo anche il cambio utilizzatore per i soli biglietti.