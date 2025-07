Nuovo stadio della Roma, Gualtieri: “Fase avanzata, la società al lavoro sul progetto definitivo”

Durante un intervento a Radio Uno, nel programma L’Italia in diretta, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha fatto il punto sul progetto del nuovo stadio giallorosso a Pietralata, sottolineando i progressi compiuti dalla società capitolina.

“Lo Stadio della Roma è in una fase avanzata la società sta facendo tutti i sondaggi per arrivare al progetto definitivo che noi attendiamo dando loro il massimo supporto.”

Il sindaco ha poi ricordato come in Assemblea Capitolina ci sia già stata un’ampia maggioranza favorevole alla dichiarazione di pubblico interesse, passaggio fondamentale per il proseguimento dell’iter. Il prossimo step sarà la Conferenza dei Servizi decisoria, che permetterà alla Roma di aggiudicarsi formalmente la gara.

“La prima fase è in dirittura d’arrivo”, ha aggiunto Gualtieri, sottolineando il buon ritmo con cui sta procedendo l’iniziativa.

Il discorso si è poi spostato sullo stadio della Lazio: “Rispetto allo stadio della Lazio invece c’è stata una proposta da parte di Lotito che deve integrare con una serie di documentazioni. C’è una volontà, espressa in modo netto, di ristrutturare il Flaminio che è in abbandono. È un impegno positivo che noi seguiremo e accompagneremo”.

Infine, il primo cittadino ha voluto chiarire un punto chiave: “Gli stadi comunque sono investimenti privati: il Comune supporta ma li devono realizzare loro”.