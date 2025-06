C’è grande attesa nella Capitale: oggi potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale di Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore della Roma. Il tecnico è sbarcato ieri all’aeroporto, inizialmente per partecipare al matrimonio di Gianluca Scamacca, suo ex giocatore. Ma la sua presenza in città ha assunto contorni decisamente più interessanti.

Secondo quanto riferito da Radio Manà Manà, questa mattina il tecnico si troverebbe al centro sportivo di Trigoria Fulvio Bernardini, quartier generale della Roma. A confermare l’importanza dell’incontro anche la presenza sul posto del CEO giallorosso, Lorenzo Vitali. Sono ore decisive per quello che sarà un nuovo inizio per la squadra giallorossa, pronta ad attendere in panchina il tecnico torinese.