Il progetto per il nuovo Stadio della Roma a Pietralata continua a essere al centro di un acceso scontro legale e amministrativo. Dopo la sconfitta al TAR, che ha accolto il ricorso del gestore dell’autodemolitore contro la revoca delle autorizzazioni, il Comune di Roma non intende fare passi indietro. Secondo quanto riportato da Radio Roma Sound, l’amministrazione ha intimato ai responsabili dell’attività di liberare l’area entro la fine di maggio. In caso contrario, scatterà lo sgombero forzato, accompagnato da una richiesta di risarcimento per i danni causati, compresi quelli legati ai ritardi nella realizzazione dell’opera.

La vicenda ruota attorno a uno dei terreni chiave per la costruzione del nuovo stadio, un’area che dovrebbe trasformarsi in uno dei principali poli sportivi e urbani della Capitale. Tuttavia, la presenza di alcune attività, in particolare quella dell’autodemolitore, continua a ostacolare l’avvio concreto dei lavori. La decisione del TAR, pur rappresentando un ostacolo temporaneo per il Comune, non ha frenato l’intenzione politica di portare avanti il progetto, considerato strategico sia per la società AS Roma che per la città.

Il nuovo procedimento avviato dall’amministrazione punta a superare l’impasse e a restituire piena disponibilità dell’area, nel tentativo di rispettare la tabella di marcia prevista per l’avvio dei cantieri. La prospettiva di uno sgombero forzato, però, apre nuovi scenari di contenzioso, con il rischio concreto di ulteriori rallentamenti. L’amministrazione capitolina appare tuttavia determinata: l’obiettivo è liberare quanto prima i terreni e consentire alla Roma di avviare la costruzione dello stadio, un’opera che dovrebbe rappresentare un punto di svolta per il club giallorosso e un’occasione di rigenerazione urbana per l’intero quadrante di Pietralata.