Durante la conferenza stampa della vigilia di Cremonese-Cosenza, il tecnico Stoppa è tornato a parlare della sfida di Coppa Italia contro la Roma. Queste le sue dichiarazioni:

Ha rivisto l’azione del rigore concesso alla Roma in Coppa? Cosa ne pensa?

“Dico che, a parti invertite, se non l’avessero fischiato in mio favore mi sarei arrabbiato. Potevamo gestire diversamente quella situazione”.