In vista della Giornata Internazionale della Donna, la Roma mette in piedi un pacchetto di iniziative gratuite dedicate alla tutela della salute femminile e alla sensibilizzazione contro la violenza di genere. Un segnale concreto, non solo simbolico, che coinvolgerà diverse realtà sanitarie della Capitale nel weekend dell’8 marzo. Sul fronte prevenzione, grazie alla sinergia con la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico (venerdì 6 marzo), l’ASL Roma 1 (6 e 8 marzo) e l’ASL Roma 3 (8 marzo), saranno garantite visite specialistiche, screening e vaccinazioni gratuite dedicate alle donne. Un’azione coordinata dal club per promuovere la cultura della prevenzione e facilitare l’accesso ai servizi sanitari.

Non manca il capitolo legato al contrasto della violenza di genere. La società giallorossa rilancia infatti la campagna “Amami e Basta”, ribadendo il proprio impegno su un tema che va ben oltre il rettangolo di gioco. L’iniziativa coinvolgerà anche il mondo scolastico: la responsabile del calcio femminile giallorosso, Betty Bavagnoli, interverrà all’appuntamento “Mia o di nessun altro”, organizzato per gli studenti dell’Istituto Sacro Cuore di Trinità dei Monti. Un 8 marzo vissuto con responsabilità e partecipazione, nel segno dei valori che la Roma vuole portare avanti dentro e fuori dal campo.