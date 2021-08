Tammy Abraham non andrà all’Atalanta. E’ sfumata la trattativa che avrebbe dovuto portare l’attaccante inglese a Bergamo, come riporta Gianluca Di Marzio. Tuttavia, il classe 1997 potrebbe comunque approdare in Serie A. Infatti la Roma si è inserita nella trattativa per il giocatore del Chelsea. Sul giocatore c’è anche l‘Arsenal. A questo punto spetta all’attaccante scegliere se restare a Londra cambiando casacca o cambiare nazione.