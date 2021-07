Sirene inglesi per Lorenzo Pellegrini. Stando a quanto riporta il quotidiano britannico ‘The Athletic’, il Tottenham sarebbe interessato a Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista può essere un giocatore chiave per la Roma di Mourinho, ma la clausola rescissoria da 30 milioni di euro continua ad essere un’arma a doppio taglio per il club. Vediamo se ci saranno ulteriori sviluppi.