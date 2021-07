Spinazzola: “L’importante è rialzarsi. Sapevo che avrei raggiunto la squadra per la finale”

Leonardo Spinazzola, terzino della Roma e della Nazionale italiana, ha parlato ai microfoni di Sky Calciomercato, L’Originale. Queste le sue parole:

“Sto bene, sono emozionato ora e non lo sarei stato allo stesso modo se fossi stato con la squadra. Rimuovere quell’episodio è difficile. Ora sono qui con la mia famiglia, i miei figli, mia moglie e penso alle cose belle della vita che abbiamo e che ho. Vado avanti su quello. Sono stato due ore a ringraziare tutti i compagni, ho aspettato che mi chiamassero prima di entrare nel pullman. E’ stata un’emozione incredibile e poi sapevo che li avrei raggiunti per la finale”.

Sulla sua prestazione all’Europeo e la consapevolezza di essere un grande giocatore…

C’è più consapevolezza. L’Europeo era il palcoscenico più bello e importante della mia carriera. Farlo a questi livelli è stato incredibile. Ho sempre creduto in me stesso ma è stato incredibile.

Tu sei l’esempio di come si possa partire dalle categorie minori e rialzarsi dalle difficoltà…

Verissimo. L’importante è sempre rialzarsi. Mai smettere di credere in te stesso. Un pochino di fortuna devi averne, perché gli episodi ti cambiano la carriera. Il ruolo a me per esempio ha cambiato tantissimo. A sedici anni mi alternavo tra gli allievi e la Primavera e mi dissero che mi sarei dovuto spostare terzino per giocare ad alti livelli, per fare l’esterno alto dovevo fare tanti gol. Io ero più altruista, non avevo foga di fare gol. Poi a Siena mi hanno spostato a quinto e mi sono trovato molto bene.

Riusciremo a battere l’Inghilterra?

Lo spero. Partiamo cinquanta e cinquanta. Loro sono una squadra molto forte, con individualità incredibili. Hanno giocatori giovani ma fenomenali in panchina. Questo ti da’ l’idea di quanto siano forti, in difesa non subiscono gol. Noi abbiamo grande qualità e siamo un grande gruppo.