Mourinho: “Quello di Sterling non è mai calcio di rigore. Non capisco perché non hanno chiamato l’arbitro al Var” – VIDEO

In attesa della presentazione con la Roma prevista tra poche ore, Josè Mourinho, per TalkSport, ha commentato la vittoria dell’Inghilterra di ieri sera. Ecco le sue parole:

“Ha vinto la squadra migliore, l’Inghilterra ha meritato di vincere, è stata fantastica ma per me quello non è mai calcio di rigore. L’Inghilterra è una squadra migliore rispetto alla Danimarca, che invece ha giocato oltre i propri limiti. L’Inghilterra ha giocato molto bene e nulla gli ha impedito di vincere ma ripeto quello non è mai rigore. A certi livelli, in una semifinale europea, non capisco come l’arbitro abbia potuto prendere quella decisione e non capisco perché non l’abbiano mandato a rivederlo al Var. Sono felice per l’Inghilterra e ha meritato di vincere, ma da uomo di calcio sono contrario a quel rigore”