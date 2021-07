Chiesa: “Mi dispiace tantissimo per Spinazzola. Cercheremo di regalargli una gioia”

Dopo Barella, anche Federico Chiesa parla di Leonardo Spinazzola, infortunatosi contro il Belgio. Queste le sue parole:

“Mi dispiace tantissimo per Spinazzola davvero. Stava facendo un grandissimo Europeo. È stato un giocatore fondamentale per noi. Siamo come fratelli e perderne uno non è bello, in senso metaforico. Gli auguro una pronta guarigione, è un grande giocatore e campione. Ci mancherà in queste partite, ma adesso deve solo pensare a recuperare. Noi cercheremo di arrivare fino in finale e regalargli una grande gioia”.