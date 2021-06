Il presidente del Marsiglia ha incontrato a Milano i dirigenti della Roma per Pau Lopez e Under

Si perfezionano delle cessioni in casa Roma. Come riporta Angelo Mangiante con un tweet, sono pronti ad andare al Marsiglia sia Under che Pau Lopez. Il turco andrà in prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni, lo spagnolo con diritto di riscatto fissato a 15 (diritto che si tramuta in obbligo al raggiungimento di determinate presenze). Successivamente Di Marzio riporta come il presidente del Marsiglia abbia concluso un incontro a Milano con i dirigenti della Roma.

#Calciomercato | Il presidente del Marsiglia ha incontrato i dirigenti della #Roma a Milano per definire le operazioni #PauLopez e #Under https://t.co/nGukc1Ye11 — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 30, 2021