Mercato, resta la distanza tra Roma e Wolves per Rui Patricio

Gazzetta.it (C. Zucchelli) – Dicono in Portogallo che Vera, Eva e Pedro non stiano nella pelle all’idea di lasciare l’Inghilterra per un’avventura a Roma. Vera, Eva e Pedro sono, nell’ordine, la moglie e i due figli di Rui Patricio, che ieri erano a Siviglia a fare il tifo per lui e il Portogallo. Il suo accordo con la società giallorossa, dopo la chiamata di Mourinho, è totale, ma non c’è ancora quello con il Wolverhampton. Tutti sono convinti che l’affare si chiuderà, soprattutto per volontà del portiere, ma al momento la Roma è ferma a 6 milioni più bonus, con gli inglesi chiedono il doppio. Ci si può incontrare a metà strada, a patto che le due società si vengano incontro, magari inserendo una contropartita tecnica (si è fatto il nome di Santon, in uscita) oppure alzando la parte fissa.