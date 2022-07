Tottenham-Roma 0-1: è sufficiente Ibanez. Dybala in campo un’ora

Pagine Romaniste – All’impegno sin qui più importante, la Roma risponde presente. I giallorossi, nell’amichevole dell’I-Tech Cup svoltasi a Haifa, in Israele, ritornano alla vittoria nella pre-season. La squadra di Mourinho supera il Tottenham di Conte senza strafare.

Il corner perfetto calciato da Dybala alla mezz’ora ed il colpo di testa Ibanez decide la sfida. La gara ha vissuto di sprazzi, soprattutto a causa dell’alto tasso di umidità (77%) che ha costretto l’arbitro a chiamare due cooling break.

In controllo nella parte iniziale del primo tempo, la Roma è però passata in vantaggio nel momento in cui il pallino del gioco era di marca inglese. Merito di una ripartenza, realizzata dal duetto tra Zaniolo e Abraham, che ha portato all’angolo – quanti poi quelli sprecati – guidato dalla Joya sulla testa di Ibanez.

Pochi, se non nessuno, i pericoli concreti. Soprattutto sulla sinistra, dalla parte di Zalewski che non si è scomposto, mantenendo in asse la difesa. Il polacco, però, è stato costretto ad uscire a pochi minuti dall’inizio della ripresa per un contrasto. Le condizioni sono rassicuranti: dovrebbe trattarsi di un normale scontro di gioco.

E parlando di scontri, da menzionare la durezza di Romero, venuto faccia a faccia con Pellegrini. Il capitano, ammonito per aver reagito dopo il susseguirsi di scorrettezze dell’argentino in prestito dall’Atalanta, ha dovuto ugualmente abbandonare il campo contro la sua volontà. Insanguinato sull’arco sopracciliare dopo una gomitata ricevuta da Richarlison, il numero 7 è uscito ad una manciata di secondi alla fine.

In nottata la Roma rientrerà nella Capitale con un volo charter. Per domani Mourinho ha concesso una giornata di riposo. L’appuntamento è a lunedì. Domenica 7 (ore 20:45) l’amichevole con lo Shakhtar Donetsk, l’ultima prima del debutto – 14 agosto contro la Salernitana in campionato – in campionato.

Contro gli ucraini di De Zerbi ci sarà un’altra prima volta: quella di Dybala da giallorosso all’Olimpico. I tifosi sono proni ad abbracciare nuovamente l’argentino dopo la presentazione di martedì: attesi più di 41.000 spettatori.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Tottenham Hotspur FC (3-4-3): Lloris; Dohery, Romero, Dier, Sanchez; Perisic, Højbjerg, Bissouma; Kulusevski, Kane, Son.

A disposizione: Uastimi, Keelye, Tanganga, Fagan-Walcott, Davies, Sayers, Roya, Doherty, Bentancur, Sarr, Gil, Richarlison, Parrott.

Allenatore: Antonio Conte.

AS ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp (77′ Celik), Cristante, Pellegrini, Zalewski (59′ Spinazzola); Dybala (60′ Matic), Zaniolo; Abraham.

A disposizione: Svilar, Boer, Kumbulla, Vina, Faticanti, El Shaarawy, Felix.

Allenatore: José Mourinho.

Indisponibili: Darboe, Veretout, Perez

Note: Shomurodov, Volpato, Tripi non convocati.

Marcatori: Ibanez (30′).

Ammoniti: Pellegrini, Romero.