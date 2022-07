Dybala Day, la Joya ai tifosi: “Adesso l’importante è mettermi in forma per dare allegria a questo pubblico incredibile. Daje Roma” – FOTO e VIDEO

Pagine Romaniste (Dal Palazzo della Civiltà Italiana Alice Dionisi e Federico Sereni) – La seconda parte del Dybala–day si appresta a cominciare. Al via con la conferenza stampa di presentazione nel primo pomeriggio, la “giornata della Joya” proseguirà con l’evento a lui dedicato. La cornice è quella delle grandi occasioni.

Al Colosseo Quadrato, soprannome del Palazzo della Civiltà Italiana, a partire dalle 21 – numero di maglia, tra l’altro – risplenderanno i colori giallorossi. Le luci saranno puntate, letteralmente, su Paulo, al centro di uno show degno di una star. Il neo romanista saluterà attorno alle 21:30 i tifosi, attesi circa in 50.000 fuori dalla maison Fendi, nuovo partner della Roma. Per permettere la visione a tutti i numerosissimi presenti sono stati allestiti due maxi-schermi, lato Tre Fontane.

Tenuto a riposo nell’ultimo impegno del ritiro portoghese, il pareggio (1-1) contro il Nizza, Dybala si appresta a debuttare con la Roma. L’occasione buona potrebbe essere già domani: alle 17:30, lontano da occhi indiscreti, a Trigoria arriverà l’Ascoli. L’altra chance, ancora più ghiotta, si presenterà sabato in Israele contro il Tottenham di Conte, suo estimatore. L’attesa, insomma, sta per finire: per vedere Dybala in campo con indosso la maglia romanista è questione di giorni.

LIVE

20 – Circa 500 tifosi sono in attesa di Paulo Dybala. Alle 21 comincerà l’evento che presenterà ufficialmente la Joya ai tifosi della Roma. Attorno alle 21:30 dovrebbe parlare il nuovo attaccante romanista.

20:34 – Cresce l’attesa: i tifosi sono quasi mille.

20:41 – Partono i primi cori per la Joya dei tifosi giallorossi. L’evento sta per cominciare: “Scaldiamoci”, l’invito dello speaker.

20:53 – Arrivato Tiago Pinto, general manager della Roma.

20:57 – Dopo il dirigente portoghese, sono arrivati anche Paulo Dybala e José Mourinho.

20:59 – Si accendono le prime luci della coreografia!

21:03 – È stato comunicato che l’evento comincerà con qualche minuto di ritardo.

21: 15 – Comincia la presentazione! Gioco di luci magnifico. Sui maxischermi viene proiettato un video con le prime immagini di Dybala vestito di giallorosso nel ritiro in Portogallo.

21: 22 – Ecco Dybala! La Joya è uscita e sta salutando i tifosi. “Ciao Roma. Grazie mille, grazie mille per tutto”

21:25 – Dybala: “Vedervi qui mi fa venire voglia di entrare all’Olimpico con tutti voi sotto la Curva. Sarà una responsabilità molto bella. Adesso l’importante è mettermi in forma il più veloce possibile e mettermi a disposizione per dare allegria a questo pubblico incredibile che è qui con noi. Ho giocato tante volte contro di voi ed è stato sempre difficile giocare all’Olimpico non solo per la squadra ma anche per quello che fate voi. Oggi, avere questo privilegio. Già quando inizi ad arrivare al campo, con tutte le persone che ti aspettano all’ingresso, ti fanno sentire il calore che c’è. Oggi essere qui in questa città con questa maglia credo sia una cosa molto speciale, anche per la gente che sta vicino a me. Mi immagino un derby bellissimo. Già quando inizi ad arrivare al campo già fanno sentire il loro calore.Derby? Non ho nulla da dire, solo che sarà bellissimo. Daje Roma Daje!”.

La “Dybala Mask” con i 10.000 romanisti: https://youtu.be/6CwirdSjRpY

21:34 – Dybala canta “Roma, Roma,Roma” insieme ai tifosi.

La Roma comunica che ad assistere all’evento ci sono stati circa 10.000 tifosi.