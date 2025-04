“Continua il lavoro di preparazione da parte della Prima Squadra maschile bianconera in vista della prossima gara di campionato – il match da giocare contro la Roma in trasferta allo stadio Olimpico, partita in programma domenica 6 aprile alle ore 20:45. Allenamento mattutino per il gruppo al JTC, che si è dedicato alle esercitazioni tattiche e al lavoro atletico e tecnico individuale.Domani nuova sessione in campo per la Juventus, che si ritroverà alla Continassa in mattinata“. Questo il report della Juventus sull’allenamento odierno degli uomini di Tudor.