Il tempo non lascia recuperi e quindi la Roma torna subito ad allenarsi dopo lo 0-0 contro il Napoli. Mercoledì si va in Sardegna per sfidare il Cagliari per dare continuità di prestazioni, almeno in campionato. Allenamento mattutino a Trigoria con sessione individuale per Smalling e Spinazzola. Gli altri sono stati divisi in due gruppi: chi ha giocato ieri ha svolto lavoro di scarico, per il resto della squadra seduta normale.