Il 26 gennaio 2016 iniziò la carriera con la maglia della Roma per Stephan El Shaarawy.

Con ben 109 presenze durante il primo soggiorno a Roma, dal 2016 al 2019 e altre 143 presenze dal 2021 ad oggi, El Shaarawy in questi anni si è guadagnato l’affetto di migliaia di tifosi giallorossi, grazie ai suoi splendidi gol (51) e alle sue giocate che lasciavano a bocca aperta chiunque.

La classe e il talento di Stephan non sono andati scomparendo negli anni e ancora oggi all’età di 33 anni, probabilmente vicino alla conclusione del suo viaggio a Roma (vista la scadenza del contratto a giugno 2026) riesce a guadagnarsi un posto in squadra con Gasperini che ben 20 volte, dall’inizio della stagione ha fatto scendere il campo il giocatore.

Per le sue gesta e il suo amore verso la squadra e i tifosi capitolini, la società ha deciso di ricordare i 10 anni dal sua arrivo tramite un post Instagram che ripercorre i momenti salienti della carriera del “Faraone” a Roma.