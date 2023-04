Serie A, il Bologna batte l’Atalanta 0-2. La Cremonese recupera contro la Sampdoria e vince 2-3

Al Gewiss Stadium si sfidano Atalanta e Bologna. Parte meglio il Bologna che ci prova in un paio di circostanze con Barrow. Pasalic esce per infortunio. Al 49’ arriva la rete dello 0-1 con Sansone è sempre a pochi minuti dalla fine ci pensa Orsolini a chiudere la partita. Finisce 0-2 per il Bologna.

Tra Sampdoria e Cremonese partita accensa fino all’ultimo secondo. Apre le marcature Leris al 15’. La pareggia nel primo tempo Ghiglione. Nella ripresa di nuovo in vantaggio i blucerchiati con Lammers. Negli ultimi minuti la Cremonese riesce a pareggiare prima con Lochoshvili e poi a vincere per 2-3 con Sernicola.