Serie A, decide Zaccagni: la Lazio supera 2-1 la Juve

La Roma si avvicina, ma la Lazio allunga. I biancocelesti superando la Juve. La squadra di Sarri vince 2-1 ed allunga a +5 sui giallorossi, oggi vittoriosi 0-1 a Torino. Sul finire di primo tempo succede di tutto. La Lazio passa in vantaggio, non senza polemiche per un fallo nell’azione del gol, con Milinkovic-Savic. Appena quattro minuti e Rabiot pareggia (42′).

Al ritorno dagli spogliatoi, i biancazzurri riprendono il comando della gara con Zaccagni (53′). Pochi secondi dopo l’esterno trova la doppietta, annullata però per fuorigioco. La Juve, così, resta settima a 44 punti.