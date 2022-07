Rifinitura per la Roma. Arrivata ieri in Israele, la squadra di Mourinho è scesa da pochi minuti in campo. I giallorossi svolgeranno l’ultima seduta di allenamento prima della gara di domani. Alle 20:15, ora italiana, la Roma sfiderà il Tottenham di Conte in un’amichevole a Haifa. Assenti Veretout, Perez, Shomurodov, Tripi e Volpato. I primi due sono infortunati, i restanti tre esclusi per scelta tecnica.